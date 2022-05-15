رئيس الوزراء: العودة لمستندات التحصيل جاء بعد انتهاء ضغط…

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 مايو 2022 05:05 مساءً - قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، أن مصر تحترم المستثمر الأجنبي وأن الظروف التي مر بها العالم في الشهور الأخيرة، جعلت أولوية الدولة هي تأمين الموارد اللازمة لأي تخارج للمستثمرين الأجانب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقده رئيس الوزراء الآن عن الوضع الاقتصادي وسياسة ملكية الدولة.

وقال مدبولي أنه بعد عبور هذا الضغط، وجه رئيس الجمهورية بالعودة للوضع الطبيعي فيما يتعلق بمستندات التحصيل.