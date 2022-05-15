- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: العودة لمستندات التحصيل جاء بعد انتهاء ضغط… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 15 مايو 2022 05:05 مساءً - قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، أن مصر تحترم المستثمر الأجنبي وأن الظروف التي مر بها العالم في الشهور الأخيرة، جعلت أولوية الدولة هي تأمين الموارد اللازمة لأي تخارج للمستثمرين الأجانب.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقده رئيس الوزراء الآن عن الوضع الاقتصادي وسياسة ملكية الدولة.
وقال مدبولي أنه بعد عبور هذا الضغط، وجه رئيس الجمهورية بالعودة للوضع الطبيعي فيما يتعلق بمستندات التحصيل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء: العودة لمستندات التحصيل جاء بعد انتهاء ضغط… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.