مال وأعمال

رئيس الوزراء: دمج 7 موانئ تحت مظلة شركة واحدة يتم طرحها في…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: دمج 7 موانئ تحت مظلة شركة واحدة يتم طرحها في… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 15 مايو 2022 04:08 مساءً - قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، أنه سيتم دمج 7 موانئ مصرية تحت مظلة شركة، على أن يتم طرح حصة منها بالبورصة المصرية.
وقال رئيس الوزراء أنه سيتم أيضا تكرار الفكرة في قطاع الفنادق.

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقده رئيس الوزراء الآن عن الوضع الاقتصادي وسياسة ملكية الدولة.

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أضاف مدبولي أنه من المقرر أيضا طرح 10 شركات حكومية بالبورصة، إلى جانب شركتين تابعتين للقوات المسلحة.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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