رئيس الوزراء: دمج 7 موانئ تحت مظلة شركة واحدة يتم طرحها في…

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 مايو 2022 04:08 مساءً - قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، أنه سيتم دمج 7 موانئ مصرية تحت مظلة شركة، على أن يتم طرح حصة منها بالبورصة المصرية.

وقال رئيس الوزراء أنه سيتم أيضا تكرار الفكرة في قطاع الفنادق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقده رئيس الوزراء الآن عن الوضع الاقتصادي وسياسة ملكية الدولة.

أضاف مدبولي أنه من المقرر أيضا طرح 10 شركات حكومية بالبورصة، إلى جانب شركتين تابعتين للقوات المسلحة.