- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: لجنة فروق الأسعار تعمل على تحديد تعويضات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 15 مايو 2022 04:08 مساءً - قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، أن لجنة فروق الأسعار تعمل على تحديد تعويضات المقاولين عن فروق أسعار الصرف.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقده رئيس الوزراء الآن عن الوضع الاقتصادي وسياسة ملكية الدولة.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء أن اضطراب أسواق التوريد في الخارج أثر على وتيرة عمل بعض المشروعات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء: لجنة فروق الأسعار تعمل على تحديد تعويضات… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.