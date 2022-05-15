رئيس الوزراء: لجنة فروق الأسعار تعمل على تحديد تعويضات…

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 مايو 2022 04:08 مساءً - قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، أن لجنة فروق الأسعار تعمل على تحديد تعويضات المقاولين عن فروق أسعار الصرف.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقده رئيس الوزراء الآن عن الوضع الاقتصادي وسياسة ملكية الدولة.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء أن اضطراب أسواق التوريد في الخارج أثر على وتيرة عمل بعض المشروعات.