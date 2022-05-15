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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إعفاء ضريبي للمشروعات المنشأة في مدن الجيل الرابع من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 15 مايو 2022 03:11 مساءً - قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، أنه سيتم حوافز متعددة للمشروعات المنشأة في مدن الجيل الرابع.
أصاف د. مدبولي أن الحوافز تشمل منح إعفاء ضريبي كامل لمدة بين 3 إلى 4 سنوات من بداية المشروع.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
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