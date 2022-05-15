نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل البطالة في مصر يتراجع إلى 7.2% في الربع الأول من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 مايو 2022 03:11 مساءً - ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، أن معدل البطالة في مصر انخفض إلى 7.2 بالمئة في الربع الأول من 2022، مقارنة مع 7.4 بالمئة في الربع السابق.

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