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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: فصل التنفيذ عن الرقابة في جميع الوزارات من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 15 مايو 2022 03:11 مساءً - قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، أنه سيتم فصل الأجهزة التي تقوم بتنفيذ مشروعات حكومية عن الوزارات.
أضاف أن الدور الرئيسي للوزارات هو الرقابة والإشراف وأن فصل الأجهزة التنفيذية عنها سيعزز دورها، ويتوافق مع قواعد الحوكمة.
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