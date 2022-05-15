مال وأعمال

مدبولي: فصل التنفيذ عن الرقابة في جميع الوزارات

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: فصل التنفيذ عن الرقابة في جميع الوزارات من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 15 مايو 2022 03:11 مساءً - قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، أنه سيتم فصل الأجهزة التي تقوم بتنفيذ مشروعات حكومية عن الوزارات.

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أضاف أن الدور الرئيسي للوزارات هو الرقابة والإشراف وأن فصل الأجهزة التنفيذية عنها سيعزز دورها، ويتوافق مع قواعد الحوكمة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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