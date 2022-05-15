مدبولي: فصل التنفيذ عن الرقابة في جميع الوزارات

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 مايو 2022 03:11 مساءً - قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، أنه سيتم فصل الأجهزة التي تقوم بتنفيذ مشروعات حكومية عن الوزارات.

أضاف أن الدور الرئيسي للوزارات هو الرقابة والإشراف وأن فصل الأجهزة التنفيذية عنها سيعزز دورها، ويتوافق مع قواعد الحوكمة.