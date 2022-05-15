مال وأعمال

طرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر طرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 15 مايو 2022 03:11 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري ، أنه سيتم طرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع.

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أضاف خلال مؤتمر صحفي أنه في حال التملك سيتم تسعير الأراضي بناء على تكلفة المرافق وبتسهيلات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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