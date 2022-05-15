دبي - احمد فتحي في الأحد 15 مايو 2022 03:11 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري ، أنه سيتم طرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع.

أضاف خلال مؤتمر صحفي أنه في حال التملك سيتم تسعير الأراضي بناء على تكلفة المرافق وبتسهيلات.