مال وأعمال

انتقاء أصول بقيمة 9 مليارات دولار لطرحها على القطاع الخاص…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر انتقاء أصول بقيمة 9 مليارات دولار لطرحها على القطاع الخاص… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 15 مايو 2022 03:11 مساءً - إسلام سالم _ قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، أنه تم تحديد أصول بقيمة 9 مليارات دولار لطرحها على القطاع الخاص .

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أضاف أن ذلك يأتي ضمن برنامج يشمل طرح أصول بقيمة 40 مليار دولار على 4 سنوات، بواقع 10 مليارات دولار سنويا.

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جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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