انتقاء أصول بقيمة 9 مليارات دولار لطرحها على القطاع الخاص…

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 مايو 2022 03:11 مساءً - إسلام سالم _ قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، أنه تم تحديد أصول بقيمة 9 مليارات دولار لطرحها على القطاع الخاص .

أضاف أن ذلك يأتي ضمن برنامج يشمل طرح أصول بقيمة 40 مليار دولار على 4 سنوات، بواقع 10 مليارات دولار سنويا.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.