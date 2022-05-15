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نعرض لكم الان تفاصيل خبر انتقاء أصول بقيمة 9 مليارات دولار لطرحها على القطاع الخاص… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 15 مايو 2022 03:11 مساءً - إسلام سالم _ قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، أنه تم تحديد أصول بقيمة 9 مليارات دولار لطرحها على القطاع الخاص .
أضاف أن ذلك يأتي ضمن برنامج يشمل طرح أصول بقيمة 40 مليار دولار على 4 سنوات، بواقع 10 مليارات دولار سنويا.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
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