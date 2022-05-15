مال وأعمال

1.9 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد في أبريل الماضي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر 1.9 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد في أبريل الماضي من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 15 مايو 2022 03:11 مساءً - تلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية ، تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، أفرجت عن مشمول 1390 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال أبريل الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «القمح، والبقول، والذرة، والسيارات وقطع الغيار».

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أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 336 مليونًا و944 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات مليارًا و592 مليونًا و633 ألف جنيه.

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وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت خلال أبريل الماضي، بتصدير مشمول 1784 بيانًا جمركيًا صادر تحت مختلف النظم الجمركية، بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و948 مليونًا و857 ألف جنيه لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «المواد الغذائية، والعصائر».

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال أبريل الماضي، بلغت نحو مليار و929 مليونًا و777 ألف جنيه.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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