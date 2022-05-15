نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: خطة لرفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 مايو 2022 03:11 مساءً - قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تستهدف رفع نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات الي 65% خلال 3 سنوات مقابل 30% فقط حاليا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقده الدكتور مدبولي الآن.

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