نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: الأزمة العالمية الراهنة أكثر شدة من 2008 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 مايو 2022 02:05 مساءً - ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ وصف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الأزمة العالمية الحالية التي تلقي بانعكاساتها السلبية على مختلف دول العالم ومن بينهم مصر، بأنها أعنف من الأزمة التي واجهها العالم خلال 2008، كما تتسم بالضبابية ودرجة عالية من عدم اليقين، ومن الصعب التنبؤ بمداها الزمني. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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