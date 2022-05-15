مال وأعمال

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن قادما من الإمارات

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن قادما من الإمارات من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 15 مايو 2022 01:08 مساءً - دوت الخليج – عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم إلى أرض الوطن؛ بعدما زار دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي.

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وقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد، كما هنأ شقيقه الشيخ محمد بن زايد على توليه رئاسة دولة الإمارات.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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