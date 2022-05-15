الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن قادما من الإمارات

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 مايو 2022 01:08 مساءً - دوت الخليج – عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم إلى أرض الوطن؛ بعدما زار دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي.

وقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد، كما هنأ شقيقه الشيخ محمد بن زايد على توليه رئاسة دولة الإمارات.