مال وأعمال

السيسي يهنئ محمد بن زايد على توليه رئاسة دولة الإمارات

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر السيسي يهنئ محمد بن زايد على توليه رئاسة دولة الإمارات من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 15 مايو 2022 12:11 صباحاً - دوت الخليج – هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على توليه مقاليد الحكم رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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وأعرب السيسي، خلال زيارته إلى أبو الإمارات اليوم، عن أطيب التمنيات بالتوفيق للشيخ محمد بن زايد في مواصلة “مسيرة التطور والازدهار للشقيقة الإمارات، واستكمال السياسات الرشيدة التي حققها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، امتدادا لمسيرة الازدهار التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان”.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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