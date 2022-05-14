أوبك توافق على زيادة إنتاج العراق إلى 4.5 مليون برميل يوميا…

دبي - احمد فتحي في السبت 14 مايو 2022 08:06 مساءً - _ نقلت وكالة الأنباء العراقية، عن ممثل العراق بمنظمة أوبك محمد سعدون قوله يوم السبت، إن المنظمة وافقت على زيادة إنتاج النفط بالبلاد إلى 4.5 مليون برميل يوميا بدءا من يونيو .

وأضاف سعدون أن هناك زيادة أخرى خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر بواقع 50 ألف برميل يوميا عن كل شهر.

وأظهرت بيانات لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) اطلعت عليها يوم 11 مايو أن العراق أنتج 4.43 مليون برميل يوميا من النفط الخام في أبريل، وهو أعلى بواقع 16 ألف برميل يوميا عن حصته بموجب اتفاق أوبك+ لذلك الشهر.