انت الان تتابع خبر 193 مليون ديناراً حجم الاستثمار خلال الربع الأول من 2022 والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أظهرت أرقام وزارة الاستثمار، ارتفاع حجم المشروعات الاستثمارية المستفيدة من قانون الاستثمار في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة بلغت 107.4 بالمئة، بحجم استثمار كلي وصل إلى 193.5 مليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغ حجم الاستثمار بها ما مجموعه 93.3 مليون دينار.

وأشارت الأرقام الصادرة عن الوزارة وحصلت عليها وكالة (بترا)، اليوم السبت، إلى إن عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار بلغ خلال الربع الأول من العام الحالي ما مجموعه 93 مشروعا استثماريا، بحجم عمالة متوقعة من قبل المستثمرين ما يقارب خمسة آلاف فرصة عمل.

وارتفع حجم الاستثمار الأجنبي خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 826.7 بالمئة وبحجم استثمار وصل إلى 97.3 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغت نسبة النمو في حجم الاستثمار المحلي 16.2 بالمئة بحجم استثمار يصل إلى 96.2 مليون دينار.

وأظهرت البيانات جذب استثمارات محلية وأجنبية (جديد وتوسع) بحجم يقرب من 456 مليون دينار منذ تشرين الأول 2021 وحتى آذار 2022، إذ بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المستفيدة من قانون الاستثمار 161 مشروعا استثماريا، بحجم عمالة متوقعة كما سجلت من قبل المستثمرين نحو 8 آلاف فرصة عمل. وأشارت البيانات إلى أن 91.6 بالمئة من الحجم الكلي للاستثمارات كانت خارج المناطق التنموية بحجم استثمار بلغ 418 مليون دينار، بينما بلغ حجم الاستثمار داخل المناطق التنموية ما نسبته 8.9 بالمئة بحجم استثمار وصل إلى 38 مليون دينار.

وبحسب البيانات، استحوذ قطاع الصناعة على النصيب الأكبر من الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار خلال الربع الأول من العام الحالي، على نحو 73 في المئة من إجمالي الاستثمارات المسجلة وبحجم استثمار بلغ 141.8 مليون دينار، ثم قطاع السياحة 18مليون دينار، والمستشفيات والمراكز الطبية 16.5 مليون، والزراعة 14 مليون دينار، وتكنولوجيا المعلومات 1.6 مليون، والإنتاج الفني 1.1 مليون دينار، والخدمات نصف مليون دينار.