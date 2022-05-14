الهند تحظر تصدير القمح بأثر فوري

دبي - احمد فتحي في السبت 14 مايو 2022 04:08 مساءً - وكالات _ قالت الحكومة الهندية في إخطار في ساعة متأخرة من مساء أمس، إنها حظرت صادرات القمح بأثر فوري، مع سعي ثاني أكبر منتج للقمح في العالم لتهدئة الأسعار المحلية.

وأضافت الحكومة أنه سيتم السماح بشحنات القمح بخطابات ائتمان قد صدرت بالفعل.

وكان المشترون العالميون يعتمدون على الهند في الحصول على إمدادات القمح بعد أن تراجعت الصادرات من منطقة البحر الأسود منذ حرب روسيا مع أوكرانيا في أواخر فبراير.