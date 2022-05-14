مال وأعمال

الهند تحظر تصدير القمح بأثر فوري

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الهند تحظر تصدير القمح بأثر فوري من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 14 مايو 2022 04:08 مساءً - وكالات _ قالت الحكومة الهندية في إخطار في ساعة متأخرة من مساء أمس، إنها حظرت صادرات القمح بأثر فوري، مع سعي ثاني أكبر منتج للقمح في العالم لتهدئة الأسعار المحلية.

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وأضافت الحكومة أنه سيتم السماح بشحنات القمح بخطابات ائتمان قد صدرت بالفعل.

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وكان المشترون العالميون يعتمدون على الهند في الحصول على إمدادات القمح بعد أن تراجعت الصادرات من منطقة البحر الأسود منذ حرب روسيا مع أوكرانيا في أواخر فبراير.

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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