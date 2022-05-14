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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يسمح بوضع حد أقصى لسعر الغاز في حالة وقف… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 14 مايو 2022 03:11 مساءً - سي إن بي سي _ قالت صحيفة ألمانية نقلاً عن وثيقة للمفوضية الأوروبية بشأن “التدخلات قصيرة المدى في سوق الطاقة” إن المفوضية تريد التخلي عن قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي للسماح للحكومات بوضع حد أقصى للأسعار للمستهلكين في حالة الانقطاع الكامل لإمدادات الغاز الروسي.
وتقول الوثيقة إنه يجب السماح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتنظيم أسعار المستهلكين لفترة انتقالية لحمايتها من الارتفاع المفاجئ حتى قبل حدوث نقص حاد.
ونقلت الصحيفة عن الوثيقة قولها إن “تمويل هذا التدخل يتطلب مبالغ كبيرة”.
هذا وحذر الاتحاد الأوروبي في مارس من أن محاولة فرض حد أقصى لأسعار الغاز بالجملة قد تسبب مشاكل وتقوض جهود التحول إلى الطاقة الخضراء.
ومن المقرر أن تكشف المفوضية الأوروبية عن خطة مفصلة هذا الشهر للتخلي عن الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027 ردا على غزو روسيا لأوكرانيا.
وتزود روسيا الاتحاد الأوروبي بـ 40% من احتياجاته من الغاز.
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