شريفة شريف: 19% من الشركات الناشئة النشطة بمصر تعمل في مجال…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 مايو 2022 06:11 مساءً - أمنية إبراهيم – أكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن 19% من الشركات الناشئة النشطة في مصر، تعمل بقطاع التكنولوجيا المالية FinTech.

وقالت شريف، في كلمة على هامش احتفالية مسابقة شركة فيزا العالمية للشركات الناشئة، اليوم الخميس، أن استحواذ قطاع التكنولوجيا المالية على نسبة مؤثرة من نشاط ريادة الأعمال يؤكد على أهمية دعم ومساندة أصحاب تلك الشركات للمساعدة في استمرارية نمو حجم أعمال القطاع، بما يدعم خطة الدولة للتحول الرقمي.

وأضافت أن شركات التكنولوجيا الناشئة تواجه العديد من التحديات التي يجب العمل للتغلب عليها واستمرار النمو، منها تهيئة EcoSystem والمشكلات الرقابية والتنظيمية والتدريب، مؤكدة أن ذلك يتطلب تكاتف الحكومة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وقالت إن الإحصاءات أظهرت أن نسبة رائدات الأعمال في مصر حوالي 1.8% وهي نسبة ضئيلة تسعى خطة مصر الرقمية لتنميتها، مشيرة إلى تدشين مبادرة “هي المستقبل الرقمي” والتي استفاد منها نحو 8 آلاف سيدة على مستوى 27 محافظة.