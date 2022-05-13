هيئة السلع التموينية تطرح مناقصة لاستيراد 25 ألف طن أرز أبيض…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 مايو 2022 02:05 مساءً - إسلام سالم _ أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم الخميس عن طرح مناقصة رقم 1 لسنة 2021/2022 لاستيراد أرز أبيض طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2021/2022 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن توريد الكميات يكون خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو المقبل والفترة من 1 إلى 31 أغسطس المقبل، على أن يتم التسليم للمخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأكدت الهيئة، أن الكمية التي سيتم التعاقد عليها 25 ألف طن بحد أدنى، على أن تقدم المظاريف الفنية والمالية حتى 19 مايو الجاري وهو يوم جلسة فض المظاريف الفنية، مشيرا إلى أن الأسعار تقدم بالدولار الأمريكي وتكون العروض مصحوبة بتأمين إبتدائي بنحو 75 ألف دولار بخطاب ضمان لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وتقدم مصروفات التخليص والتفريغ والنقل بالجنيه.

وشددت أن العرض يجب أن يكون مصحوبا بـ3 عينات كل عينة 2 كيلو جرام تكون محكمة الإغلاق بمعرفة مقدم العرض ومدون عليها بياناته ورقم الممارسة وتاريخها، وترسل أحد هذه العينات إلى معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة لإجراء إختبار الطهى لتحديد مدى ملاءمته مع ذوق المستهلك المصرى.

ولفتت إلى أنه سيتم قبول العروض الفنية المقبولة وفقا لنتيجة إختبار الطهى للعينات المقدمة، ويتم فتح المظاريف المالية الخاصة بها في الموعد المحدد لاحقا، وتسدد مصروفات التخليص الجمركي والتفريغ والنقل بالجنيه للطن شاملة ضريبة القيمة المضافة حتى المخازن التي تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية داخل مصر مع تقديم مستندات الصرف.

وأضافت أن كافة الشروط المالية والتجارية والمواصفات الفنية وفقا لكراسة الشروط والمواصفات التي يمكن الحصول عليها من الهيئة العامة للسلع التموينية.