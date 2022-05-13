مال وأعمال

سداد 210 ملايين جنيه للمنافذ التموينية عن فارق نقاط الخبز…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

نعرض لكم الان تفاصيل خبر سداد 210 ملايين جنيه للمنافذ التموينية عن فارق نقاط الخبز… من قسم مال واعمال

CairoBank

دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 مايو 2022 12:11 صباحاً - إسلام جابر _ سددت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية مستحقات منافذ صرف السلع التموينية عن فارق نقاط الخبز بحسابات كل منفذ وتشمل بقالى التموين ومنافذ جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية قبل موعدها المقرر.

predco_adv_2021

وأكدت الهيئة العامة للسلع التموينية أن مستحقات منافذ صرف السلع التموينية عن فارق نقاط الخبز وصلت إلى 210 ملايين جنيه عن شهر أبريل الماضي، موضحه أن كل صاحب منفذ تمويني سواء بقالين أو جمعيتي يمكنهم سحب مستحقاتهم من ماكينات الصرف التابعة للبنوك والمنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية.

 

Edita2021

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سداد 210 ملايين جنيه للمنافذ التموينية عن فارق نقاط الخبز… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

قد تقرأ أيضا