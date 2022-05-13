نعرض لكم الان تفاصيل خبر سداد 210 ملايين جنيه للمنافذ التموينية عن فارق نقاط الخبز… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 13 مايو 2022 12:11 صباحاً - إسلام جابر _ سددت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية مستحقات منافذ صرف السلع التموينية عن فارق نقاط الخبز بحسابات كل منفذ وتشمل بقالى التموين ومنافذ جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية قبل موعدها المقرر. وأكدت الهيئة العامة للسلع التموينية أن مستحقات منافذ صرف السلع التموينية عن فارق نقاط الخبز وصلت إلى 210 ملايين جنيه عن شهر أبريل الماضي، موضحه أن كل صاحب منفذ تمويني سواء بقالين أو جمعيتي يمكنهم سحب مستحقاتهم من ماكينات الصرف التابعة للبنوك والمنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية.

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