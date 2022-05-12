انت الان تتابع خبر مصر تشتري 44 طناً من الذهب والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - 44 طناً من الذهب اشتراها البنك المركزي المصري خلال فبراير/شباط الماضي، ليسجل لأكبر مشترٍ للذهب بين البنوك المركزية العالمية، وذلك في الربع الأول من العام الحالي، وقد تباينت آراء المحللين لفهم أسباب توسع البنك في شراء الذهب.

التقرير الصادر عن مجلس الذهب العالمي، قال إن المركزي المصري أصبح "أكبر مشتر للذهب بين البنوك المركزية العالمية خلال الربع الأول من العام الحالي، بعدما اقتنى خلال فبراير الماضي 44 طناً من المعدن النفيس".



وبهذا ارتفع رصيد الذهب لدى البنك المصري بنحو 54 بالمئة، بعد أن وصل إلى 125 طناً في نهاية شباط، ليساوي نحو 19 بالمئة من الاحتياطي الأجنبي الإجمالي، الذي تملكه القاهرة.



ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من الذهب،وحزمة من العملات الدولية الرئيسة، كالدولار الأميركي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني.



وقال التقرير "إن مصر تعمل على زيادة إنتاج الذهب المحلي على المدى الطويل عبر منجم السكري وغيره، لكن هبوط مكون العملات الأجنبية داخل الاحتياطات قد يعني أن البلاد لجأت إلى الأسواق العالمية لشراء كميات من الذهب".



وقد أظهر تقرير للبنك الدولي "ارتفاع أسعار الذهب عالمياً بنحو ثلاثة في المئة في العام الحالي 2022، بعدما كسر سعر الأوقية حاجز ألفي دولار". وبين التقرير "أن هناك ارتفاعاً محتملاً في أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها الغذاء بمقدار 84 في المئة، في الوقت الذي يواصل سعر برميل النفط الارتفاع خلال فترات كبيرة من العام الحالي".



وتوقع التقرير أن يعمل الجانب الروسي على تفريغ كميات كبيرة من الذهب وهذا من شأنه أن يثقل كاهل السعر. وأشار إلى إمكانية تأثر أسعار الذهب بسياسات بنك روسيا المركزي، إذا عملت على مبيعات ذهب كبيرة، حيث ستعمل هذه الخطوة على تخفيض الأسعار بشكل ملموس.