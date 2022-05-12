الاحتياطات الروسية في خطر

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الرياض - احمد صلاح - زخم كبير أثارته الخطة الدولية التي توصي بمصادرة مئات المليارات من الدولارات من المصرف المركزي الروسي لتغطية تعويضات الحرب على أوكرانيا، وإعادة إعمارها.



وجاءت هذه المقترحات بتدخل من "جوزيب بوريل"، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وذلك لفرض مزيد من الضغوط المالية على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وقال السيد بوريل في تصريح صحفي إنه "مؤيد إلى حد كبير"، حيث قارن المقترح باستيلاء الولايات المتحدة على أصول للمصرف المركزي الأفغاني والتي خُصصت لتعويض الضحايا وتقديم المساعدات الإنسانية.



مع الأخذ بعين الاعتبار أن المصرف المركزي الروسي يمتلك من الأصول ما يزيد كثيراً على ما لدى نظيره الأفغاني.

لقد تم تجميد نحو نصف الاحتياطات الروسية من الذهب والعملات الأجنبية والتي تبلغ 300 مليار دولار ، ما يعني أن الكرملين عاجز عن الوصول إلى هذه الأصول، وهذا لا يعني الاستيلاء، حيث يعني الاستيلاء مصادرة حكومات أجنبية في واشنطن ولندن وباريس وبرلين وغيرها أصولاً روسية وربما بيعها.



وتقف واشنطن في قيادة الدول لتحقيق هذا المقترح ، إلا أن هناك خلافاً بين خبراء قانونيين أميركيين حول عن مدى قانونية هذا الإجراء.

حيث ينص التعديل الخامس للدستور الأميركي على ضمانات ضد استيلاء الحكومة على الأملاك "من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة"، إلا أن هذا ينطبق على "الأشخاص" فقط.



وفي حين أن اليخوت والطائرات الخاصة التابعة لأوليغارشيين مملوكة لأشخاص، فإن أصول المصرف المركزي الروسي ملكية تخص دولة أجنبية، وهذا يعني أنها غير مغطاة بحماية الملكية الخاصة من الاستيلاء من قبل حكومة الولايات المتحدة، وفق مقالة رأي بقلم

لورانس إتش ترايب، أستاذ القانون السابق في جامعة هارفارد، يبرر ذلك في مقال له قائلاً "لا شك في أن الحكومة الروسية ستشكو بمرارة من أن تصفية احتياطاتها من العملات كانت سرقة، تماماً كما فعلت مع العقوبات القائمة، لكن انتهاك روسيا المستمر للمبادئ الأساس للقانون الدولي وحقوق الإنسان والحاجات الضرورية للشعب الأوكراني، لا بد من أن يواجه بأكثر من خطابها الذي يخدم المصلحة الذاتية".