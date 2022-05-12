نعرض لكم الان تفاصيل خبر طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة تخالف التوقعات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 مايو 2022 10:09 مساءً - _ ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، لكن لا يوجد تحول جوهري في ظروف سوق العمل، مع استمرار الطلب القوي على العمال.

وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت 1000 إلى 203 آلاف معدلة موسميا للأسبوع المنتهي في السابع من مايو ، وهو أعلى مستوى منذ فبراير.

كان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا 195 ألف طلب خلال الأسبوع.

وكانت المطالبات مستقرة إلى حد بعيد منذ أن وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 53 عاما عند 166000 في مارس، وألقى الاقتصاديون باللوم في الزيادة الأسبوعية الثانية على التوالي على تقلبات في البيانات المتعلقة بعطلات مثل عيد القيامة وعطلات الربيع المدرسية.

وكان هناك 11.5 مليون فرصة عمل في اليوم الأخير من شهر مارس ، وهو مستوى قياسي، وزادت الوظائف غير الزراعية بمقدار 428000 في أبريل، وهو الشهر الثاني عشر على التوالي الذي ترتفع فيه الوظائف بأكثر من 400000.

وانخفضت الطلبات من أعلى مستوى لها على الإطلاق الذي بلغ 6.137 مليون في أوائل أبريل 2020.

وفي تقرير آخر يوم الخميس، قالت وزارة العمل الأمريكية إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي زاد بنسبة 0.5 بالمئة في أبريل مع تراجع الزيادة في تكلفة منتجات الطاقة.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 1.6 بالمئة في مارس. وفي الاثني عشر شهرا حتى أبريل، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 11 بالمئة بعد تسارعه بنسبة 11.5 في مارس .

كان اقتصاديون قد توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.5 بالمئة على أساس شهري و10.7 على أساس سنوي.

جاء تباطؤ الزيادة الشهرية لأسعار المنتجين في أعقاب تباطؤ مماثل لأسعار المستهلكين الشهر الماضي، وذكرت الحكومة يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين سجلت أقل ارتفاع لها في ثمانية أشهر في أبريل.

كما تباطأت الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي.