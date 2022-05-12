أوبك تخفض توقعات الطلب العالمي على النفط مجددا

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 مايو 2022 09:11 مساءً - - توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول ” أوبك “، انخفاض الطلب العالمي على النفط خلال 2022 للشهر الثاني على التوالي، نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا وزيادة التضخم وانتشار سلالة أوميكرون في الصين.

وأكدت المنظمة في تقريرها الشهري زيادة الطلب العالمي على النفط بمقدار 3.36 مليون برميل يوميًا في 2022 بانخفاض 310 آلاف برميل نفط يوميًا عن توقعات سابقة.

وذكرت المنظمة أن إنتاجها النفطي زاد 153 ألف برميل خلال أبريل إلى 28.65 مليون برميل، وهو ما يقل عن الزيادة المفترضة بموجب اتفاق أوبك.

فيما خفضت أوبك توقعات إنتاج النفط في 2022 من المنتجين خارج المنظمة بمقدار 0.3 مليون برميل إلى 2.4 مليون برميل.

وكشفت المنظمة بشأن رؤيتها لنمو الاقتصاد العالمي عن خفض توقعاتها للنمو في عام 2022 إلى 3.5% من 3.9% في توقعات سابقة.

وبحسب التقرير الشهري، تتوقع المنظمة نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2022 إلى 3.36 مليون برميل من 3.67 مليون برميل في توقعات سابقة.