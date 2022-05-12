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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عشماوي: امتلاك 3.9 مليون متجر في مصر بين رسمي وغير منظم من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 12 مايو 2022 07:08 مساءً - إسلام سالم _ كشف مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، الدكتور إبراهيم عشماوي، عن وجود 3.9 مليون متجر في مصر سواء في الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي.
وأضاف عشماوي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه يتم استهداف ضم جميع المتاجر إلى القطاع الرسمي، كما يتم مواجهة العلامات التجارية المقلدة من خلال تلقي بيانات وشكاوى أصحاب العلامات، لتخرج الحملات للتأكد من صحة الشكوى ومعرفة أماكن تصنيع تلك العلامات المغشوشة.
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