الروبل يحلّق عالمياً

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الرياض - احمد صلاح - بالرغم من النهضة القوية التي يعيشها مؤشر الدولار الأمريكي، إلا أن الروبل الروسي يعتبر العملة الأفضل عالمياً منذ مطلع هذا العام ، متقدماً على الريال البرازيلي في الترتيب.



ووفقا لتقرير وكالة "بلومبرج" فبعد أن فرضت روسيا قيود رأس المال تحول الروبل إلى العملة الأفضل أداءً عالمياً هذا العام ، وذلك رغم عدم تمكن الكثير من الناس من جني أرباح نتيجة هذا الارتفاع.



ويسجل الروبل الآن ارتفاعاً بأكثر من 13٪ مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية العام ، مع حيث سجل ارتفاهاً عن الريال البرازيلي بنسبة 9٪ ليصبح "الرابح الأكبر" من بين 31 عملة رئيسية تتبعها "بلومبرج".



وجاء هذا في الوقت الذي توسعت فيه مكاسب مؤشر الدولار الأمريكي، لتحقق أعلى مستوياتها خلال 20 عام بعد ارتفاع الدولار حالياً بأكثر من 0.7% وصولا إلى مستويات تقترب من الـ 105 نقطة.



ومع هذا لم تمنع تلك الارتفاعات الفائقة من صعود الروبل الروسي نحو تسجيل مكاسب جديدة مقابل الدولار واليورو حيث وصل أعلى مستوياته خلال 5 سنوات وبالذات منذ 2017.



وتراجع سعر صرف الدولار من 2.52 روبل إلى 64.63 روبل، فيما انخفض سعر صرف اليورو من 3.53 روبل إلى 66.96 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.



الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال "إن سعر صرف العملة الروسية الوطنية الروبل آخذ في التعزيز، ويمثل أحد أفضل الديناميكيات في العالم".

وأكد بوتين ، الخميس، "أن ذلك يأتي على خلفية تحسن ميزان التجارة الخارجية الإيجابي القياسي حيث يرتفع سعر صرف العملة الوطنية أيضا".

وقال بوتين "إن التضخم الأسبوعي في روسيا يتباطأ هو الآخر، حيث انخفضت معدلاته خلال الشهر الماضي عدة مرات مقارنة بشهر مارس".