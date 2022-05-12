انت الان تتابع خبر ازدياد الجوعى في بريطانيا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أظهرت نتئج دراسة حديثة أجريت في بريطانيا أن واحداً من كل 7 بالغين يعيشون في منازل لا يستطيع أفرادها تناول بعض وجبات الطعام خلال اليوم، أو أنهم يأكلون كمية قليلة ، أو يعانون الجوع طيلة اليوم لأنهم لا يملكون تكلفة الطعام أو الحصول عليه.



وتبيّن من البحث الذي أجرته "مؤسسة الغذاء" أن عدد الأشخاص الذين يعيشون هذا الوضع، ازداد بنسبة 57 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة.



و توصلت المؤسسة إلى تلك الاستنتاجات بعد إجراء تحليل إحصائي لردود تلقّتها من 10674 مواطناً بالغاً في بريطانيا، شاركوا في استطلاع أجرته مؤسسة "يوغوف" لأبحاث السوق، في الفترة ما بين 22 و29 أبريل/نيسان الماضي، حيث قال نحو 14 بالمئة من المشاركين أنهم أو أحد أفراد الأسرة، تناولوا كميات أصغر من المعتاد أو لم يأكلوا رغم شعورهم بالجوع، أو لم يتمكنوا من تناول طعام ليوم كامل، لعدم امتلاكهم تكاليفه أو الحصول عليه خلال الشهر الماضي.



وأظهرت نتائج البحث أن نحو 7 ملايين و300 ألف شخص بالغ يعيشون في أسر تعاني انعدام الأمن الغذائي، بما فيهم مليونان و600 ألف طفل.

ويعاني نصف الأسر التي تعتمد على المساعدات الحكومية المعروفة بـ"الدعم الشامل" وهو ما تمنحه الحكومة شهرياً لذوي الدخل المنخفض أو للعاطلين من العمل، من مستويات مختلفة من انعدام الأمن الغذائي في الأشهر الستة الماضية.



وقد أعربت "مؤسسة الغذاء" كنتيجة لإحصائيتها عن قلقها اعتماد الناس بشكل اكبر على الأطعمة ذات التكلفة المنخفضة، والسعرات الحرارية المرتفعة والقيمة الغذائية المنخفضة، وهو ما يزيد من الأضرار الصحية ويتسبب بارتفاع نسبة السمنة.