مال وأعمال

البنك المركزي المصري يجري تحديثات على ردود استفسارات قواعد…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر البنك المركزي المصري يجري تحديثات على ردود استفسارات قواعد… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 12 مايو 2022 06:11 مساءً - أصدر البنك المركزي المصري المصري ، خطابا دوريا بتاريخ 11 مايو.

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شمل الخطاب تحديثات لأجوبة المركزي على استفسارات البنوك حول قواعد الاستيراد الجديدة.

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يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بالعودة إلى مستندات التحصيل في التعامل مع واردات المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

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تشمل ورقة الردود على الاستفسارات أكثر من 50 إجابة وسؤالا.

وتتضمن طبيعة السلع المستثناة من القواعد، والعمولات، والهيكل القانوني للشركات المستوردة، وغيرها من التفاصيل المرتبطة بالعملية الاستيرادية.

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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