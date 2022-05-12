نعرض لكم الان تفاصيل خبر البنك المركزي المصري يجري تحديثات على ردود استفسارات قواعد… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 مايو 2022 06:11 مساءً - أصدر البنك المركزي المصري المصري ، خطابا دوريا بتاريخ 11 مايو. شمل الخطاب تحديثات لأجوبة المركزي على استفسارات البنوك حول قواعد الاستيراد الجديدة. يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بالعودة إلى مستندات التحصيل في التعامل مع واردات المواد الخام ومستلزمات الإنتاج. اضغط للاطلاع على أجوبة البنك المركزي المصري المحدثة على استفسارات البنوك تشمل ورقة الردود على الاستفسارات أكثر من 50 إجابة وسؤالا. وتتضمن طبيعة السلع المستثناة من القواعد، والعمولات، والهيكل القانوني للشركات المستوردة، وغيرها من التفاصيل المرتبطة بالعملية الاستيرادية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك المركزي المصري يجري تحديثات على ردود استفسارات قواعد… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.