التموين: 4 مليارات جنيه مبيعات الشركة القابضة للصناعات…

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 مايو 2022 05:05 مساءً - إسلام سالم _ قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين ، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن حجم مبيعات الشركة القابضة للصناعات الغذائية تسجل نحو 4 مليارات جنيه شهريا، كما أن مشتريات هيئة السلع التموينية سنويا تصل إلى نحو 50 مليار جنيه سنويا.

وأكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، أن دور الجهاز جذب استثمارات لمشروعات تجارية وكل ما يتعلق بالسجل التجاري بواقع 5.5 مليون شركة معلوماتها مسجلة لدى الجهاز، بجانب العلامات التجارية والتي تمثل أحد أصول الشركات، مشددا أنه ليس هناك تقييم للعلامات التجارية في مصر سوى للعلامة cib منذ عدة سنوات ماضية.