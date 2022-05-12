- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر التموين: 4 مليارات جنيه مبيعات الشركة القابضة للصناعات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 12 مايو 2022 05:05 مساءً - إسلام سالم _ قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين ، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن حجم مبيعات الشركة القابضة للصناعات الغذائية تسجل نحو 4 مليارات جنيه شهريا، كما أن مشتريات هيئة السلع التموينية سنويا تصل إلى نحو 50 مليار جنيه سنويا.
وأكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، أن دور الجهاز جذب استثمارات لمشروعات تجارية وكل ما يتعلق بالسجل التجاري بواقع 5.5 مليون شركة معلوماتها مسجلة لدى الجهاز، بجانب العلامات التجارية والتي تمثل أحد أصول الشركات، مشددا أنه ليس هناك تقييم للعلامات التجارية في مصر سوى للعلامة cib منذ عدة سنوات ماضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التموين: 4 مليارات جنيه مبيعات الشركة القابضة للصناعات… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.