إبراهيم عشماوي: دراسة إنشاء شركة لتجارة الذهب تضم بنوك…

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 مايو 2022 04:08 مساءً - إسلام سالم _ كشف الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، عن دراسة إنشاء شركة متخصصة في تجارة الذهب تضم جهات حكومية قد تكون بنوك حكومية، بجانب شركات ومستثمرين من القطاع الخاص.

وأضاف عشماوي، خلال مؤتمر صحفي، أن بروتوكول التعاون الموقع مع الجامعة البريطانية يتضمن دراسة مركز البحوث لتصاميم جديدة للذهب وإمكانية إنشاء الشركة المتخصصة، بجانب دراسة إنشاء قسم بالجامعة خاص بتصميمات الذهب.