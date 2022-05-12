انت الان تتابع خبر البدء بإنتاج كميات من الكعكة الصفراء.. صور والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اعلنت شركة تعدين اليورانيوم الاردنية عن نجاح تشغيل مصنعها الريادي لانتاج الكعكة الصفراء من الخام الاردني وادخاله حيز الخدمة.

وأكد مدير عام الشركة الدكتور محمد الشناق لـ عمون تشغيل المصنع بكامل وحداته وانتاج عشرين كيلوغرام من الكعكة الصفراء بكفاءة عالية بعد معالجة 160 طنا من خام اليورانيوم المتواجد في منطقة وسط الاردن، وسيتم انتاج عشرات الكيلوغرامات من الكعكة الصفراء بمعالجة مئات الاطنان من الخام خلال الاشهر القادمة، والتي تعتبر الركيزة الاساسية للانتاج الصناعي، علما بأن جميع مراحل الانتاج تمت وفق المعايير الدولية ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويأتي هذا الانجاز بفضل الجهود التي بذلت خلال السنوات السابقة من قبل فريق الشركة للوصول الى هذه المرحلة الهامة، والتي مكنت الشركة من الحصول على البيانات والقياسات والتصاميم الهندسية الضرورية وكلفة الانتاج تمهيدا للانتقال الى المستوى التجاري.

ومما يجدر ذكره بان الشركة عملت ومنذ تأسيسها على تكثيف الأعمال الجيولوجية والاستكشافية لتحديد كميات اليورانيوم المتموضعة في منطقة وسط الاردن حسب متطلبات نظام JORC العالمي، حيث أفضى هذا الجهد الى إصدار ثلاثة تقارير لتقدير مخزونات اليورانيوم والتي قدرت بما يزيد عن 41000 طن من أكسيد اليورانيوم (U3O8) وبمعدل تركيز 150 جزء بالمليون، والذي سيساهم إستغلالها في رفد الإقتصاد الوطني الاردني.

وافاد الشناق بان الشركة قد عملت على إنشاء مختبر تحضير فيزيائي ومختبرات تعدينية وتحليلية متخصصة في الموقع الميداني للشركة لإجراء التجارب والأبحاث في مجال إستخلاص وتعدين اليورانيوم والمعادن المصاحبة الأخرى، حيث تم رفد المختبرات بأحدث اجهزة التحليل الآلي من خلال مشاريع تقنية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة الطاقة الذرية الاردنية.