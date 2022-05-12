انت الان تتابع خبر أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي الخميس والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، الخميس، 3152 طنا، منها 2503 أطنان خضار و 428 طن فواكه و220 طنا من الورقيات.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف التي وردت إلى السوق حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد من بينها:

الملوخية تراوح سعرها بين 15 إلى 50 قرشا

الباذنجان الأسود العجمي من 15 إلى 25 قرشا

الثوم من 70 إلى 100 قرش

البصل الناشف بين 25 إلى 35 قرشا

البطاطا بين 30 إلى 60 قرشا

البندورة بين 5 إلى 10 قروش

الجزر بين 30 إلى 40 قرشا، الخيار بين 20 إلى 40 قرشا

الكوسا بين 20 إلى 40 قرشا

الموز البلدي بين 50 إلى 75 قرشا

والبطيخ بين 15 إلى 30 قرشا