مال وأعمال

التموين توقع بروتوكول تعاون مع الجامعة البريطانية لإطلاق…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التموين توقع بروتوكول تعاون مع الجامعة البريطانية لإطلاق… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 12 مايو 2022 03:11 مساءً - إسلام سالم _ وقعت وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية ، بروتوكول تعاون مع الجامعة البريطانية، لإطلاق مؤشر لتصنيف العلامات التجارية والتي يصل عددها إلى 550 ألف تجارية محلية و150 ألف علامة تجارية عالمية.

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وتضمن البروتوكول إعداد دراسة تخصصية لقطاع الذهب في مصر في محاولة لإنشاء شركة متخصصة في تجارة الذهب بالتعاون مع القطاع الخاص، بحسب الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين، ورئيس الجهاز.

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وقال عشماوي، إن معظم المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في الخارج لها ذراع علمي أكاديمي، على أن تكون الجامعة البريطانية الذراع الأكاديمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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