التموين توقع بروتوكول تعاون مع الجامعة البريطانية لإطلاق…

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 مايو 2022 03:11 مساءً - إسلام سالم _ وقعت وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية ، بروتوكول تعاون مع الجامعة البريطانية، لإطلاق مؤشر لتصنيف العلامات التجارية والتي يصل عددها إلى 550 ألف تجارية محلية و150 ألف علامة تجارية عالمية.

وتضمن البروتوكول إعداد دراسة تخصصية لقطاع الذهب في مصر في محاولة لإنشاء شركة متخصصة في تجارة الذهب بالتعاون مع القطاع الخاص، بحسب الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين، ورئيس الجهاز.

وقال عشماوي، إن معظم المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في الخارج لها ذراع علمي أكاديمي، على أن تكون الجامعة البريطانية الذراع الأكاديمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية.