مؤتمر صحفي للحديث عن مستجدات التعرفة الكهربائية

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الرياض - احمد صلاح - تعقد الحكومة مؤتمرا صحفيا الخميس، للحديث حول مستجدات التعرفة الكهربائية الجديدة المدعومة المطبقة اعتبارا من الأول من نيسان/ابريل الماضي.

المؤتمر، يعقد وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، ووزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حسين اللبون.

وتهدف هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن من خطة تنظيم التعرفة الكهربائية إلى توجيه الدعم للمشتركين الأردنيين المنزليين وتخفيض كلفة الكهرباء على عدد من القطاعات الاقتصادية لتخفيف كلفها التشغيلية بما يعزز تنافسيتها والتوسع في فرص العمل.

واستعرضت الهيئة من خلال منشورات سابقة أنواع الدعم على التعرفة الكهربائية، وتشمل دعما ثابتا يخصم مباشرة من الفاتورة الشهرية مقداره (2.5) دينار للمشتركين الذين يتراوح إجمالي استهلاكهم ما بين (51-200) ك.و.س شهريا، وخصم مباشر من الفاتورة الشهرية مقداره (2) دينار للمشتركين الذين يتراوح إجمالي استهلاكهم ما بين (201-600) ك.و.س شهريا، وذلك لضمان تحييد أثر التعرفة الجديدة على فواتيرهم الشهرية.

كما يحصل المشتركون بالتعرفة المدعومة على دعم بحسب شريحة الاستهلاك: ويشمل تخفيض عدد الشرائح لتصبح 3 شرائح بدلا من 7 شرائح على النحو الآتي:1-300 ك.و.س / شهر وبسعر 5 قروش للكيلو واط ومن301 - 600 ك.و.س / شهر بسعر 10 قروش للكيلو واط، وأكثر من 600 ك.و.س / شهر بسعر 20 قرشا للكيلو واط الواحد.

ووفق للهيئة، فإن الفئات المستفيدة من التعرفة الكهربائية المدعومة في القطاع المنزلي هي: جميع العائلات الأردنية ولاشتراك واحد، يتاح للعائلة اختياره، إلا أنه تمت إتاحة إمكانية دعم أكثر من عداد لأفراد الأسرة العاملين أو الدارسين بمحافظة أخرى، ضمن شروط خاصة.

كما يشمل الدعم الأردنيّة التي تحمل دفتر عائلة باسمها، وأرباب الأسر من حاملي جوازات السفر الأردنية المؤقتة، وأبناء قطاع غزة في الأردن، بالإضافة إلى اشتراكات عدادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي (خدمات العقار مثل إضاءة درج العمارة وتشغيل المصعد)، إلا أن هذه العدادات لا تحصل على الدعم الثابت.

كما تم شمول مشاريع الطاقة المتجددة الصغيرة بقدر 3.6 كيلوواط أو أقل بالدعم.

وأكّدت الهيئة سابقة، أنه لن يتأثر كل من تبلغ فاتورته الكهربائية الشهرية 50 دينارا أو أقل، أي ما يعادل استهلاك 600 ك. و. س، وقد تنخفض قليلا.

"لا يشترط أن يكون العداد باسم المستفيد للحصول على التعرفة الكهربائية المدعومة"، وفقا للهيئة التي أكدت أن بالإمكان التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة مباشرة دون إرفاق سند ملكية أو عقد إيجار.

ويمكن للمستفيد تقديم شكوى أو اعتراض من خلال الموقع الإلكتروني، مؤكدا أن الاستفادة من التعرفة المدعومة، يحتاج لفاتورة كهرباء للعداد الذي يرغب المستفيد بشموله بالدعم في أثناء التسجيل، إضافة إلى بياناتك الشخصية.