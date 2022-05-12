انت الان تتابع خبر ارتفاع أسعار الذهب محليا.. تفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني الخميس 30 قرشا، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية عند 37.80 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 36.30 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 44.40 و 33.80 دينار على التوالي.

واشار رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، الى ان سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 265 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 303 دنانير.

واوضح ان الطلب بالسوق المحلية على الذهب بالوقت الحالي جيد مقارنة مع الفترة الماضية من هذا العام.

واشار علان الى ان المعدن الأصفر فتح تداولاته العالمية الخميس عند 1848 دولارا للأونصة الواحدة.