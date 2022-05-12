الحكومة الأمريكية تسجل فائضا قياسيا في الميزانية خلال أبريل…

دبي - احمد فتحي في الخميس 12 مايو 2022 10:08 صباحاً - – أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء أن الحكومة سجلت فائضا قدره 308 مليارات دولار في أبريل، وهو رقم قياسي لأي شهر، حيث تضاعفت الإيرادات تقريبا مقارنة بالعام السابق وسط تعاف قوي للاقتصاد من جائحة كوفيد-19.

كانت الحكومة قد سجلت عجزا قدره 226 مليار دولار لشهر أبريل 2021.

وكان أكبر فائض شهري سابق قد بلغ 214 مليار دولار في أبريل 2018.

وأبريل عادة شهر فائض في الميزانية بسبب الموعد النهائي للإيداع الضريبي في 15 أبريل، لكنَّ عجزا سجل في شهر أبريل في أعوام 2009 و 2010 و 2011 بعد أزمة مالية، وفي عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كوفيد -19، وفق ما ذكره مسؤول بوزارة الخزانة للصحفيين.

وقالت وزارة الخزانة إن إيرادات أبريل ارتفعت 97% مقارنة مع العام السابق إلى 864 مليار دولار، وهو رقم قياسي أيضا لأي شهر.

وانخفضت نفقات أبريل 16% إلى 555 مليار دولار، مما يعكس انخفاض الإنفاق على جهود التعافي من كوفيد-19.

وفي الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 2022، سجلت الحكومة عجزا قدره 360 مليار دولار، بانخفاض 81% عن عجز العام السابق البالغ 1.932 تريليون دولار.

وزادت الإيرادات هذا العام حتى الآن بنسبة 39% إلى 2.986 تريليون دولار، وهو رقم قياسي لهذه الفترة، بينما انخفضت النفقات بنسبة 18% إلى 3.346 تريليون دولار.