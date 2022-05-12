مال وأعمال

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يرتفع مع تراجع الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 12 مايو 2022 09:11 صباحاً - – استأنف الذهب الصعود يوم الأربعاء بعد تراجع لفترة وجيزة بسبب صدور بيانات التضخم الأمريكية، مع هبوط الدولار بعد البيانات التي أظهرت تباطؤا طفيفا في نمو أسعار المستهلكين الأمريكيين.

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1852.65 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1814 بتوقيت جرينتش.

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وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% عند التسوية لتصل إلى 1853.70دولار.

وأظهرت البيانات الأمريكية أن نمو أسعار المستهلكين تباطأ بشكل حاد في أبريل مع تراجع أسعار البنزين عن المستويات المرتفعة القياسية، مما يشير إلى أن التضخم قد بلغ ذروته على الأرجح. لكن من المرجح أن يظل مرتفعا لفترة من الوقت، مما يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) على مسار رفع أسعار الفائدة.

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وانخفض مؤشر الدولار 0.1%، بعدما ارتفع في البداية عقب صدور بيانات التضخم، فيما أعطى الذهب المزيد من الدعم.

والذهب شديد الحساسية لرفع سعر الفائدة الأمريكية في الأمد القصير الذي يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.6% إلى 21.58 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 3.7% إلى 999.33 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 1% إلى 2044.17 دولار.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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