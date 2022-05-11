أحمد هيكل: العالم يواجه أزمة مركبة في إنتاج البترول وسلاسل…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 مايو 2022 11:05 مساءً - هاجر عطية – قال الدكتور أحمد هيكل، رئيس شركة القلعة القابضة الاستشارات المالية، إن أزمة الاقتصاد العالمي حاليا تتمثل في إنتاج السلع وتوفرها وكذلك ارتفاع أسعارها، مشيرًا إلى أن حجم الإنتاج والأسعار مرتبطان ببعضهما البعض.

وأوضح هيكل، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج “يحدث في مصر”، مساء أمس الثلاثاء، أن الأزمة مترابطة إذ أن المواد الخام لبعض الصناعات ارتفعت أسعارها ما يرفع من تكلفة إنتاجها، وبالتالي سيكون من الصعب بيعها بسعر منافس.

وأشار إلى أن الأزمة الأكبر كانت في انخفاض إنتاج البترول والغاز حول العالم قبل اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا؛ نتيجة لسببين، الأول: انتشار فيروس كورونا، والثاني: السياسات الخضراء التي تتمثل في الامتناع والعزوف عن تمويل مشروعات البترول.

وأضاف رئيس شركة القلعة للاستشارات المالية إن فكر حاليا في تنفيذ مشروعات جديدة لصالح مشروع الشركة للتكرير فإن احتمالات النجاح في الحصول على تمويل منعدمة “صفر”.

وأوضح هيكل إن الأمر لا يتعلق بالبيئة والاشتراطات، وإنما بعض المساهمين في تلك المؤسسات المالية الدولية تضغط عليها لمنع تمويل مشروعات الوقود الحفري؛ ما يؤثر على انخفاض حجم الإنتاج.

وأشار إلى أن العالم يواجه أزمة مركبة تشمل نقص إنتاج الطاقة في البترول والغاز، وتأزم سلاسل الإنتاج والإمداد إضافة إلى تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ما يمثل إعادة تشكيل للخرائط حول العالم.