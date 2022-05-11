تحالف توتال وإنارة كابيتال يقتنص مشروع لإنتاج الأمونيا…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 مايو 2022 11:05 مساءً - دوت الخليج – شهد رئيس الورزاء، الدكتور مصطفى مدبولي، مذكرة تفاهم لإقامة مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء من الطاقة النظيفة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالسخنة.

وقع مذكرة التفاهم: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف شركتي “توتال” الفرنسية، و”إنارة كابيتال” المصرية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة المصرية تعمل بدأب على دعم التحول للاقتصاد الأخضر بالاعتماد على الطاقة النظيفة، لاسيما من خلال منح تيسيرات وحوافز لجذب الاستثمارات الخضراء، والاستفادة من فرص التمويل الأخضر، وتوقيع المزيد من مذكرات التفاهم لمشروعات تدعم هذا التحول، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسيباتخاذ خطوات فعالة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وصرح المهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن توقيع مذكرة التفاهم مع تحالف شركتي “توتال” الفرنسية و”إنارة كابيتال”؛ يهدف إلى إقامة مشروع بالسخنة لإنتاج 300 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا في المرحلة الأولى للمشروع، لتصل الطاقة الإنتاجية إلى مليون ونصف مليون طن سنويا، على أن يتم تغذيته بالهيدروجين الأخضر الذي سيتم إنتاجه من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبرمت عددا من الاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية في مجال الطاقة النظيفة، لإنشاء مجمعات صناعية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، تزامنا مع استضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( COP27)، المقرر عقدها في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.