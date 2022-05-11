بيتكوين تواصل النزيف

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الرياض - احمد صلاح - تولت عملة "بيتكوين" زمام القيادة في سوق العملات الرقمية المشفرة نحو خسائر فادحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة من التداولات. وتشير التحليلات أن الأسباب التي قادت إلى تدهور العملات الرقمية تتمثل في تحركات البنك المركزي الأميركي لرفع أسعار الفائدة التي تهدف لاحتواء التضخم إضافة إلى آثار العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.



وكان البنك المركزي الأميركي رفع معدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، ما تسبب في حالة ذعر انتابت المستثمرين لفترة قصيرة، وهو ما أدى إلى سيطرة اللون الأحمر على منصات تداول العملات الرقمية.



وعلى الرغم من الخسارة الفادحة التي مُنيت بها عملة "بيتكوين"، إلا ان بعض المستثمرين ذوي الاستثمارات طويلة الأجل يتمسكون بهذه العملة الشهيرة، مع آمال بتسجيل ارتفاع قياسي خلال الفترة القادمة، إلا ان موجة الخسائر القاسية التي يسجلها السوق حالياً قد تدفع المستثمرين إلى التحوط أو التردد في دخول سوق العملات المشفرة.



وتشير تحليلات مالية إلى انخفاض "القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 21.5 في المئة، خاسرة نحو 383.8 مليار دولار، بعد أن تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 1787.4 مليار دولار في تعاملات بداية مايو (أيار) الحالي، إلى نحو 1403.6 مليار دولار في تعاملات صباح الثلاثاء، لكن خلال الـ24 ساعة الأخيرة سجلت السوق خسائر بنسبة 11.5 في المئة متكبدة نحو 182.8 مليار دولار".



وجاءت "بيتكوين" في مقدمة العملات الرقمية الخاسرة، حيث هوت بنسبة 10.2 بالمئة مقابل خسائر أسبوعية بلغت نسبتها 20.7 بالمئة، ليتم تداولها عند مستوى 30623 دولار. كما هبطت قيمتها السوقية الإجمالية إلى مستوى 585.3 مليار دولار مع استحواذها على نحو 41.69 بالمئة من إجمالي الحصة السوقية للعملات المشفرة .