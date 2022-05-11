تعثر الخطوط الجوية البريطانية

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الرياض - احمد صلاح - أعلنت الخطوط الجوية البريطانية عن تقليص قدرتها الاستيعابية في جدول المواعيد للموسم الصيفي بنسبة 5 بالمئة للحدّ من الإلغاءات والتأخيرات، في الوقت الذي تأمل الشركة فيه بالتعافي من آثار الجائحة، حيث تعرضت لخسائر كبيرة للوصول إلى تحقيق أرباح هذا العام.

وبذلت الشركة جهداً في تعاملها مع نقص الموظفين مطلع هذا العام، مع تفاقم الصعوبات بسبب مشكلات في أنظمة المعلومات، وتزامن ذلك مع عودة الركاب بأعداد كبيرة بعد انتهاء الإجراءات المرتبطة بالكوفيد 19.



وقد سجلت أسهم "المجموعة الجوية الدولية" انخفاضاً بنسبة ثمانية بالمئة في التعاملات المبكرة، وهو ما صنف أسهمها بالأسوأ في مؤشر (فوتسي 100) ، وتملك المجموعة الخطوط الجوية "أيبيريا" و"فيولينغ" و"إير لينغوس".



وكانت الشركة أعلنت بأن "انتعاش السفر لأغراض الأعمال ورحلات المسافرين الأغنياء سيؤدي إلى العودة للربحيّة من الربع الثاني فصاعداً".

الرئيس التنفيذي "لويس غاليغو" قال "إن تكلفة التعامل مع العطل الذي أصاب "الخطوط الجوية البريطانية" كانت السبب الرئيسي وراء بلوغ الخسائر التشغيلية في الفصل الأول 754 مليون يورو ".



وأضاف "يتعافى الطلب بقوة بما يتفق مع توقعاتنا السابقة. ويظل الترفيه الفاخر هو الشريحة الأقوى أداءً ويسجل السفر لأغراض الأعمال أعلى مستوى له منذ بداية الجائحة".



وتوقع غاليغو أن تعود الطاقة الاستيعابية على مسارات الشمالي الأطلسي "إلى سابق عهدها" بين يوليو/تمّوز وسبتمبر/أيلول.

وويذكر أن الخطوط الجوية البريطانية ألغت آلاف الرحلات الجويّة في الأسابيع الماضية لنقص الموظفين وتغيّب العديد لأسباب مرضية.



وأضاف السيد غاليغو، "يواجه قطاع السفر على مستوى العالم تحديات نتيجة للتوسع الأكبر في العمليات في التاريخ، وليست الخطوط الجوية البريطانية استثناء. وساهمت الإزالة المرحب بها للقيود الصارمة المفروضة على السفر في المملكة المتحدة، إلى جانب الانطلاق القوي للطلب المكبوت، في زيادة القدرة بشكل حاد".