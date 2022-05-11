ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية 8.5 مليون برميل خلال الأسبوع…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 مايو 2022 09:11 مساءً - – قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وزادت مخزونات الخام 8.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من مايو إلى 424.2 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بانخفاض بواقع 0.5 مليون برميل.

وتراجعت مخزون النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 587 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير الأمريكية للنفط زاد 230 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي.

وزاد أيضا معدل تشغيل المصافي (TADAWUL:2030) 1.6 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين الأمريكية تراجعت 3.6 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 225 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بانخفاضها 1.6 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، تراجعت 913 ألف برميل في الأسبوع إلى 104 ملايين برميل، مقابل توقعات بانخفاض 1.3 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 632 ألف برميل يوميا.