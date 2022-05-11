المتحدث العسكري: استشهاد ضابط و4 جنود ومقتل 23 عنصرا تكفيريا…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 مايو 2022 09:11 مساءً - دوت الخليج – أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، اليوم، عن استشهاد ضابط و4 جنود، وإصابة جنديين آخرين خلال عمليات عسكرية بسيناء أسفرت عن مقتل 23 عنصرا تكفيريا.

وذكر بيان للمتحدث العسكري أنه ثأرا لدماء الشهداء، تمت ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية، حيث نفذت القوات الجوية يوم السابع من مايو ضربة جوية مركزة، أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية، وتدمير عربتين دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها الإجرامية نتج عنها مقتل 9 عناصر تكفيرية.

كما نجحت القوات المسلحة في اكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة المعدة لاستهداف قواتنا، وفجر اليوم الحادي عشر من مايو واصلت قواتنا الجوية تنفيذ ضرباتها المركزة مما أسفر عن تدمير عربة ومقتل 7 عناصر تكفيرية.

وتمكنت قوات إنفاذ القانون، صباح اليوم، من إحباط محاولة للهجوم على إحدى الارتكازات الأمنية، وتم التعامل معها مما أدى إلى مقتل 7 عناصر تكفيرية، والتحفظ على عدد من البنادق الآلية والخزن والقنابل اليدوية والأجهزة اللاسلكية وقواذف البركان، والتحفظ على جثث القتلى التكفيريين لحين تسليمهم لذويهم حال التعرف عليهم.

وبحسب بيان المتحدث العسكري، فإنه نتيجة للأعمال البطولية لقوات إنفاذ القانون نال شرف الشهادة ضابط و4 جنود كما أصيب جنديين أخرين.

وأكدت القوات المسلحة أنها “لن تترك حق الشهداء من أبنائها وعزمها على استمرار جهودها في محاربة الإرهاب واقتلاع جذوره وأن عزيمة رجالها تزداد قوة ورسوخا يوما بعد يوم، وأن مثل تلك المحاولات البائسة من قوى الشر ومن يعاونهم لن تزيد قواتنا إلا إصرارا على تحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم”.