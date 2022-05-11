مال وأعمال

التضخم في الولايات المتحدة يقفز قرب أعلى مستوى منذ 40 عاما

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم في الولايات المتحدة يقفز قرب أعلى مستوى منذ 40 عاما من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 مايو 2022 07:08 مساءً - وكالات _ ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل، حسبما أفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم الأربعاء، بنسبة 8.3% على أساس سنوي بالقرب من أعلى مستوى في نحو 40 عامًا.

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وجاءت النسبة لشهر أبريل بأعلى من توقعات Dow Jones عند بنسبة 8.1٪.

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وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 6.2%، مقابل التوقعات بارتفاعه عند بنسبة 6%.

وصعد مؤشر الدولار الأمريكي عقب صدور بيانات التضخم ، إلى أعلى 104 بعد هبوطه إلى مستويات 103.5 في بداية الجولة الأوروبية، ويتداول الآن عند 104.002 بزيادة هامشية 0.06%.

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ويستمر سقوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية بـ 1.44% لتسجل أسوأ مستوى لها في أسبوع عند 2.95%.

أما الذهب فيتراجع بقوة خاسرًا ما جنى قبل صدور البيانات ليهبط من مستويات الـ 1950 دولارًا للأوقية إلى 1841.7 دولارًا للأوقية الآن. فيما تسجل عقود الذهب 1840.3 دولارًا للأوقية هبوطًا بـ 0.06%.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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