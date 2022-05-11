- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر تذبذب أسعار الذهب المحلية وعيار 21 يخسر 25 جنيها من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 مايو 2022 05:05 مساءً - شاهندة إبراهيم – شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية موجة من التذبذب، لتهبط خلال تعاملات اليوم الأربعاء بواقع 25 جنيها.
وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن عيار 21 هبط إلى مستوى 1190 جنيها.
وأرجع نجيب تراجع السعر المحلي بالتزامن مع الهبوط العالمي للمعدن النفيس.
فيما نزل عيار 18 إلى مستوى 1079 جنيها، وهوى عيار 24 أيضا ليحقق سعر 1301 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 9.520 آلاف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تذبذب أسعار الذهب المحلية وعيار 21 يخسر 25 جنيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.