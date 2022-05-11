مال وأعمال

تذبذب أسعار الذهب المحلية وعيار 21 يخسر 25 جنيها

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تذبذب أسعار الذهب المحلية وعيار 21 يخسر 25 جنيها من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 مايو 2022 05:05 مساءً - شاهندة إبراهيم – شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية موجة من التذبذب، لتهبط خلال تعاملات اليوم الأربعاء بواقع 25 جنيها.

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وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن عيار 21 هبط إلى مستوى 1190 جنيها.

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وأرجع نجيب تراجع السعر المحلي بالتزامن مع الهبوط العالمي للمعدن النفيس.

فيما نزل عيار 18 إلى مستوى 1079 جنيها، وهوى عيار 24 أيضا ليحقق سعر 1301 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 9.520 آلاف.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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