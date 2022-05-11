الذهب يهبط مع عودة الدولار للصعود بينما تترقب السوق بيانات…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 مايو 2022 12:11 مساءً - – تراجعت أسعار الذهب عن مكاسبها المبكرة وتحولت للهبوط يوم الثلاثاء بينما استأنف الدولار مسيرته الصعودية في حين تحول اهتمام المستثمرين إلى بيانات التضخم في الولايات المتحدة للاسترشاد بها على استراتيجية السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1840.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1855 بتوقيت جرينتش بعد أن كان صعد بما يصل إلى 0.7% في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة 1% لتسجل عند التسوية 1841.0 دولارا للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.26% ليبقى قرب أعلى مستوى في 20 عاما الذي سجله في الجلسة السابقة. ومن ناحية أخرى تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية الأمريكية لأجل 10 أعوام من أعلى مستوياتها في حوالي 4 أعوام.

وينتظر المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة التي من المنتظر أن تصدر غدا الأربعاء لقياس تأثيرها المحتمل على خطط البنك المركزي المصري الأمريكي لزيادات الفائدة.

ويعتبر الذهب أداة تحوط ضد التضخم وملاذا آمنا للقيمة في فترات الغموض السياسي والاقتصادي، لكنه شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية الذي يزيد من تكلفة الفرصة لبديلة لاقتناء المعدن الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.65% إلى 21.43 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.26% إلى 967.50 دولار في حين انخفض البلاديوم 1.2% إلى 2072.00 دولارا.