انت الان تتابع خبر خلاف بين بغداد وأربيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن وزير النفط العراقي فشل المحادثات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بعد أكثر من شهرين من المفاوضات وهو ما الإشكالية الدائرة حول نفط الإقليم والموازنة .



المحلل السياسي العراقي عبد الملك الحسيني قال "إن الخلاف بين أربيل وبغداد حول قضية النفط يكمن في تفسير كل طرف للمواد الدستورية بالطريقة التي يجدها تتوافق مع مصالحه."



وأضاف الحسيني في في تصريح صحفي "هذا الخلاف ازدادت حدته بعد إقدام الحكومة الاتحادية على قطع رواتب موظفي الإقليم وهي الخطوة التي اعتبرها الإقليم تصرف غير مسؤول وغير دستوري".

وتابع الحسيني قوله "حكومة إقليم كردستان تحتج بالمادة الدستورية 115 من الدستور والتي تنص على أن" كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في حالة الخلاف بينهما".

مؤكداً أن "إقليم كردستان يستمد الحق في تصدير النفط من هذه المادة للاستفادة من عائداته في معالجة جزء من الأزمة الاقتصادية".

وأوضح الحسيني أن المسؤولين في الحكومة الاتحادية يرون أن الصلاحيات التي يستند عليها الإقليم في تصدير النفط مبنية على المادة الدستورية 112 والتي تنص على أن "تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكلٍ منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد"، ولهذا ترى الحكومة الاتحادية أن صلاحيات الإقليم في هذه المادة هي ليست مطلقة كونها تضع إدارة هذا الملف بيدها.