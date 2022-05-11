إعادة تشكيل شركة مملوكة لبلدية إربد الكبرى

انت الان تتابع خبر قفزة كبيرة بانخفاض أسعار الذهب بالاردن والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني الاربعاء، انخفاضا بنسبة 50 قرشا، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة لدى المواطنين 37.50 دينارا لجهة البيع للمواطنين مقابل 36.00 دينارا لجهة شراء الصاغة من المواطنين.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 44.00 دينارًا و 33.50 دينارا على التوالي.

وإنخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، الثلاثاء، بواقع 20 قرشاً للغرام الواحد، وفقاً لنقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات،

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 38,00 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 44,60 و 33,90 دينارا على التوالي.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.