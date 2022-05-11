مال وأعمال

البيت الأبيض يدرس تعليق ضريبة البنزين بعدما بلغ مستويات…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر البيت الأبيض يدرس تعليق ضريبة البنزين بعدما بلغ مستويات… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 مايو 2022 10:08 صباحاً - – قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، يوم الثلاثاء إن تعليقا مؤقتا للضريبة الاتحادية على البنزين هو خيار يبقى على الطاولة للتصدي للأسعار التي وصلت إلى مستويات مرتفعة تاريخيا.

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وزادت أسعار البنزين في محطات الوقود في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء وسجلت مستوى قياسيا آخر، متجاوزة المستوى الذي وصلت إليه في مارس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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