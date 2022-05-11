البيت الأبيض يدرس تعليق ضريبة البنزين بعدما بلغ مستويات…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 مايو 2022 10:08 صباحاً - – قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، يوم الثلاثاء إن تعليقا مؤقتا للضريبة الاتحادية على البنزين هو خيار يبقى على الطاولة للتصدي للأسعار التي وصلت إلى مستويات مرتفعة تاريخيا.

وزادت أسعار البنزين في محطات الوقود في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء وسجلت مستوى قياسيا آخر، متجاوزة المستوى الذي وصلت إليه في مارس.