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نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد الدماطي: العودة لمستندات التحصيل تسهم في توفير المواد… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 11 مايو 2022 09:11 صباحاً - هاجر عطية – رحب محمد الدماطي، العضو المنتدب لشركة الصناعات الغذائية العربية – دومتي، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعودة العمل بمستندات التحصيل في استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.
وأضاف الدماطي، في تصريحات لبوابة دوت الخليج جورنال، أن القرار ستكون له تأثيرات إيجابية عديدة على الصناعة المحلية، إذ يسهم سيساهم في وفرة العديد من المواد الخام التى تشهد نقص في السوق، مثل الخامات المساعدة ومواد التعبة والتغليف.
وأكد محمد الدماطي، العضو المنتدب لشركة الصناعات الغذائية العربية – دومتي، أن استمرار العمل بالاعتمادات المستندية كاد يؤدي إلى إغلاق العديد من المصانع؛ نتيجة لنقص المواد الخام، وما يستتبع ذلك من زيادة في معدلات البطالة وغيرها.
وتوقع الدماطي سريان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتبارا من غدٍ الأربعاء.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه، اليوم، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
كما وجه بتشكيل مجموعة عمل، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية: محافظ البنك المركزي المصري، ووزيري المالية، والتجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
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